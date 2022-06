Mercato : une offre de l'OM pour Marcelo ?

L'OM aurait transmis une proposition de contrat à Marcelo. Le Brésilien devrait toutefois rejoindre Fenerbahçe et suivre le chemin tracé par Roberto Carlos.





D'après Fanatik, l'OM était dans la course pour s'attacher les services de Marcelo, qui évolue au Real Madrid. En fin de contrat, le joueur aurait toutefois privilégié Fenerbahçe sur les conseils de Robert Carlos. Le Brésilien pourrait y percevoir un salaire de 4 millions d'euros par an, la saison prochaine.



Agé de 34 ans, Marcelo a pris part à 17 matchs sous le maillot merengue, cette saison. Le défenseur a connu de nombreux pépins physiques et a rarement été aligné par Carlo Ancelotti lorsqu'il était disponible. L'intérêt de l'OM parait assez douteux.