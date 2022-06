Mercato : ça coince avec Cho

L'OM ne parviendrait pas à convaincre Mohamed-Ali Cho de rejoindre ses rangs. Le joueur ne serait pas sensible au discours de Pablo Longoria.





Selon L'Équipe, le dossier Mohamed-Ali Cho a du plomb dans l'aile. Le joueur angevin ne serait pas réceptif aux propositions des dirigeants marseillais. Et ce bien que l'OM était apparemment disposé à mettre 15 millions d'euros pour le recruter. Le Betis Séville, Tottenham, le Milan AC et le RB Salzbourg seraient aussi sur le coup pour le faire signer.



On peut supposer que les dirigeants phocéens ne s'obstineront pas longtemps avec un élément qui ne voit pas l'OM comme un club singulier. Cette saison, le joueur de 18 ans a marqué 4 buts en 32 rencontres de Ligue 1.