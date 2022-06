Bayo annonce la couleur pour son mercato

Mohamed Bayo a évoqué son mercato. L'attaquant de Clermont se dit prêt à relever un nouveau défi.





Interrogé par L'Équipe, Mohamed Bayo a commenté sa situation. L'international guinéen devrait quitter Clermont dans les prochaines semaines : "J'ai un plan de carrière qui est simple. Chaque année, j'ai évolué. J'ai besoin d'un nouveau projet pour connaître mes limites. Je dois savoir quel est mon vrai niveau. J'ai apporté ce que je pouvais au club et celui-ci a besoin de changer de dynamique. C'est le moment de trouver une nouvelle source de motivation et de gravir les échelons. J'ai envie de réussir et de montrer mes qualités aux yeux du monde", a-t-il expliqué au quotidien.



Le joueur s'est dit tenté par l'Angleterre et l'Allemagne, mais il n'a pour l'instant pas pris de décision : "Je veux prendre mon temps pour choisir. Je veux un projet où je me sens vraiment bien. J'ai envie de me sentir important et d'apporter un plus au club où je vais aller." Il ne fait pas de l'argent sa priorité : "Le sportif, c'est ce qui compte le plus. Je ne vais pas aller vers un projet où on me propose simplement de gagner beaucoup d'argent. Je privilégierai le côté sportif à l'argent, c'est sûr. Je sais que si je veux devenir le joueur que je veux être, il faut que je parte", a-t-il ajouté, précisant qu'il n'avait pas de piste concrète, en dehors de quelques discussions.



Mohamed Bayo serait notamment sur les tablettes de l'OM. Il a inscrit 14 buts en 32 apparitions, cette saison. Il a aussi délivré 5 passes décisives.