Mercato : l'OM dans le coup pour Sinisterra ?

L'OM penserait à Luis Sinisterra pour le poste d'ailier gauche. La concurrence est toutefois importante sur sa piste.





D'après Foot Mercato, l'OM a été impressionné par Luis Sinisterra, lors des face-à-face avec Feyenoord. Le club phocéen penserait à comme pendant de Cengiz Under, sur le côté gauche. Pour autant, l'affaire est loin d'être gagnée, car ses performances ne sont pas passées inaperçues. L'international colombien a inscrit la bagatelle de 23 buts et donné 14 passes décisives en 49 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison. Au point qu'il a été alu meilleur jeune joueur de Conference League.



Arsenal, l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen auraient aussi fait part de leur intérêt. Rotterdam attendrait 15 millions d'euros pour son transfert.