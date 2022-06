Mercato : Luis Henrique vers la sortie ?

Luis Henrique envisagerait de quitter l'OM, ce mercato. Le Brésilien ne voudrait pas vivre une autre saison comme celle-là.





Selon La Provence, Luis Henrique pourrait quitter l'OM, cet été. Le milieu offensif est passé au travers, ne parvenant pas à profiter du temps de jeu (de plus en plus mince) octroyé par Jorge Sampaoli. Le joueur de 20 ans a pris part à 25 matchs, pour 1 seul but inscrit en Coupe de France. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2025 et ne serait pas emballé à l'idée de retourner dans son pays natal. Quant à la Lazio de Rome, à qui il a été associé il y a quelques jours, elle n'aurait pour l'instant pas pris contact avec ses représentants. D'autres clubs auraient fait part de leur intérêt.



L'OM avait misé 8 millions d'euros pour s'attacher les services du natif de Joao Pessoa, en septembre 2020. Pablo Longoria ne serait pas pressé de se séparer de lui.