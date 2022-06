Mercato : un intérêt de l'OM pour André ?

Benjamin André figurerait sur la short-list des Marseillais, pour le poste de milieu défensif.





En attendant d'obtenir l'aval de la DNCG, l'OM affine ses pistes. Selon Foot Mercato, les recruteurs phocéens auraient coché le nom de Benjamin André, en vue du remplacement de Boubacar Kamara. Le natif de Nice ne dispose en effet plus que d'un an de contrat et pourrait se voir accorder un bon de sortie, dans les prochaines semaines. Également passé par Ajaccio et Rennes, Benjamin André totalise 344 apparitions en Ligue 1, pour 19 buts et 23 passes décisives. Il apporterait une expérience indéniable dans l'entrejeu marseillais.



D'autres pistes seraient néanmoins suivies pour le poste de numéro six : Étienne Capoue (Villarreal), Axel Witsel (Borussia Dortmund), Riechedly Bazoer (libre) et Jordan Veretout (AS Rome).