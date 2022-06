Olmeta : "Lisandru est peut-être plus complet que moi"

Pascal Olmeta s'est exprimé sur le parcours de son fils Lisandru, au centre de formation de l'AS Monaco. L'ancien Phocéen le pense plus complet que lui.





Sur RMC Sport, Pascal Olmeta a évoqué l'éclosion de son fil Lisandru, qui commence à faire parler de lui au poste de gardien de but. Le minot a opté pour le centre de formation de l'ASM, plutôt que l'OM : "On partait sur Marseille quand Monaco l'a appelé, rembobine Pascal Olmeta. C'est lui qui a fait son choix, pas le père. C'est lui qui a dit: ‘Je veux aller à Monaco'. Il avait fait trois essais à Marseille, je pense que le quatrième c'était pour lui proposer un contrat comme il a eu à Monaco. J'étais persuadé qu'il allait préférer Marseille..."



Pascal Olmeta ne compte pas gérer ses intérêts lui-même : "Je vais rassurer tous les présidents... Je n'ai jamais appelé un club, je ne m'occupe pas de la carrière de mon fils, je ne lui parle pas de ballon, balaye l'ancien portier de l'OM et de l'OL. C'est le fils de Pascal Olmeta comme ça pourrait être le fils de n'importe qui. Ce n'est pas parce que j'étais gardien qu'il faut nous comparer. Lui il fait sa vie et il le dit bien : ‘Je ne suis pas le fils de'. Et ça, ça me fait plaisir. Il y aura toujours cette méchanceté et cette jalousie qui font que, si un jour il passe au travers, il se le prendra dans la gueule."



L'ancien Bastiais le juge pétri de qualités : "Après, il n'a que 16 ans. Il n'a pas le même caractère que moi aujourd'hui, mais il sait ce qu'il veut. Si tu le prends pour un con, alors là tu vas perdre ! Il n'a pas peur d'aller au charbon, on se retrouve sur ça. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur quand tu es gardien de but." Et d'ajouter : "Il a deux pieds, moi j'en avais à peine un, l'autre était pour l'embrayage de la voiture. Il a cette force de dégagement au bras. Il est peut-être plus complet que moi au même âge. Mais la route est encore longue. Ce qu'il peut améliorer ? Peut-être des moments du match où il est ailleurs. Ça, ça me fait penser à Fabien Barthez, et je suis content. Je pense que c'est ça qui fera sa force plus tard."



Lisandru Olmeta n'est pour l'instant apparu qu'en National 2.