Mercato : Allegri pense vraiment à Milik

La Juventus de Turin penserait bien à Arek Milik pour renforcer son attaque, cet été. Massimiliano Allegri apprécierait son profil.





Si l'on en croit les éléments obtenus par le Corriere dello Sport, la Juventus de Turin fait bien d'Arek Milik l'une de ses priorités pour le mercato. Le technicien italien verrait en lui le profil idoine pour compenser le départ d'Alvaro Morata. L'option d'achat de l'Espagnol est onéreuse (35 millions d'euros) et ne sera en effet pas levée, ces prochaines semaines. Et le Madrilène n'a marqué que 12 buts en 48 apparitions. L'attaquant de l'OM serait lui accessible (selon le média) pour un montant compris entre 10 et 15 millions d'euros.



Une offre correcte pourrait faire réfléchir les dirigeants de l'OM, alors que le Polonais parait avoir des difficultés à s'intégrer dans l'équipe de Jorge Sampaoli. Arek Milik a inscrit 20 buts et donné 2 passes décisives en 37 matchs, cette saison.