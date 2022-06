Mercato : Galtier bientôt sur le banc du... PSG ?

Luis Campos souhaiterait amener Christophe Galtier avec lui au PSG. Une drôle d'idée. Lucien Favre pourrait le remplacer à Nice.





Selon les renseignements recueillis par Foot Mercato, Luis Campos envisage d'amener Christophe Galtier avec lui, au PSG. Il pourrait ainsi reconstituer le duo de Lille, qui était parvenu à obtenir le titre de champion de France 2021. Le Portugais n'a apparemment pas de souci avec l'idée de placer un Marseillais sur le banc parisien.



Car non seulement Galtier a été formé à l'OM, mais il y a joué entre 1985 et 1987, puis entre 1995 et 1997. Il y a ensuite fait ses débuts comme entraîneur adjoint, dans les staffs de Bernard Casoni et de plusieurs autres entraîneurs. Il n'a jamais caché son attachement au club olympien. Lucien Favre pourrait quant à lui rejoindre le banc des Aiglons, où il a déjà travaillé entre 2016 et 2018.



Christopher Galtier n'est pas le seul marseillais à être associé au PSG. C'est aussi le cas de Zinédine Zidane, qui semble avoir refusé les avances de Nasser Al-Khelaïfi.