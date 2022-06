Mercato : l'OM s'intéresse à un milieu offensif bulgare

L'OM aurait inscrit le nom de Dominik Yankov sur sa short-list pour le mercato. Lille, Brest et Nice seraient aussi sur le coup.





D'après Foot Mercato, l'OM est dans la course pour recruter Dominik Yankov, qui évolue sous les couleurs de Ludogorets. Âgé de 21 ans, le milieu offensif ne dispose plus que d'un an de contrat et devrait quitter son club, cet été. Le natif de Toronto a pris part à 42 matchs, cette saison, pour 7 buts et 5 passes décisives. Il compte également 12 sélections et figurerait sur les tablettes du LOSC, de Nice et de Brest. Son transfert pourrait atteindre 2 millions d'euros.



Le TAS ayant autorisé le recrutement pour l'OM, les pistes commencent à se multiplier. Difficile pour l'instant de distinguer celles qui sont sérieuses.