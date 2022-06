Mercato : l'OM en pincerait pour Mbemba

L'OM aurait avancé ses pions pour Chancel Mbemba, qui évoluait au FC Porto, cette saison. Son contrat prendra fin en juin.





Si l'on en croit O Jogo, le club olympien est dans la course pour recruter Chancel Mbemba. Le défenseur axial a disputé 47 rencontres avec le FC Porto, cette saison, et son contrat est censé s'arrêter fin juin. Le Milan AC et Lyon s'intéresseraient aussi à sa situation. Le média cite également les pistes d'Harold Moukoudi (ASSE) et John Brooks (Wolfsbourg). Agé de 27 ans, Chancel Mbemba compte 65 sélections avec le Congo, où il évolue avec un certain Cédric Bakambu.



Pablo Longoria continue de cibler les joueurs dont les engagements vont se terminer.