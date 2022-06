Mercato : l'OM lorgnerait un attaquant belge

L'OM aurait inscrit le nom de Loïs Openda sur sa short-list, pour améliorer son attaque. Le joueur est sous contrat avec le Club Bruges, qui l'avait prêté au Vitesse Arnhem ces deux dernières saisons.





Selon les éléments obtenus par MSV Foot, les dirigeants de l'OM s'intéressent à la situation de Loïs Openda, qui sort d'une belle saison avec le Vitesse Arnhem. L'attaquant est engagé avec le Club Bruges jusqu'en 2024, mais a été prêté au Vitesse Arnhem ces deux dernières années. En 2021-2022, il a inscrit la bagatelle de 23 buts et donné 5 passes décisives en 49 apparitions, toutes compétitions confondues. Le joueur est rapide et adroit et a été retenu avec la sélection belge (avec un certain Axel Witsel...) pour les matchs de Ligue des Nations.



L'OM a des ambitions pour cet été. Pour autant, son recrutement est lié à la décision de la DNCG. Un placement sous contrôle compliquerait à nouveau le travail de Pablo Longoria et de ses troupes.