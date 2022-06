Milik forfait pour Pologne-Pays de Galles

Arek Milik ne participera pas au match contre le Pays de Galles avec la Pologne, ce mercredi. L'attaquant de l'OM s'est blessé.





En conférence de presse, le sélectionneur de la Pologne, Czesław Michniewicz, a révélé qu'Arek Milik ne prendrait pas part à la rencontre face au Pays de Galles. Et pour cause, l'attaquant olympien est resté à Varsovie pour se soigner. Le joueur souffrirait du tendon d'Achille, mais devrait reprendre l'entraînement dès demain. Selon La Provence, le technicien pourrait simplement avoir choisi de le faire souffler un peu, après une fin de saison éprouvante.



Cette saison, Arek Milik a inscrit 20 buts et donné 2 passes décisives en 37 apparitions, toutes compétitions confondues.