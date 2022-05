Mercato : l'OM en course pour un jeune buteur de L2 ?

L'OM de Pablo Longoria aurait des vues sur un très jeune joueur de la division inférieure française, et du SM Caen en particulier.





D'après RMC, l'Olympique de Marseille est entré dans la course pour le jeune joueur du SM Caen, Norman Bassette. Le Belge, âgé de 17 ans, a fait une bonne campagne en Gambardella (5 buts en matchs cette saison), ce qui a attiré plusieurs clubs, comme l'AS Monaco et Lyon, tout comme l'Atlético Madrid et Manchester City à l'étranger.



Cette saison, Norman Bassette n'a joué qu'une seule rencontre de L2 (5 minutes de jeu). L'attaquant central belge est sous contrat avec Caen jusqu'en 2025.