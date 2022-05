Mercato : visé par l'OM, Bayo pense à partir

Le buteur de Clermont a évoqué son avenir dans un entretien à RMC.





Dans cette interview, Mohamed Bayo, 23 ans, a confié qu'il envisageait un départ de son club cet été, pour se confronter à un environnement plus compétitif : "J'ai envie de progresser. Je dois franchir une étape, et si ça doit passer par un départ, ça sera un départ. Après la saison que j'ai faite, j'ai envie de voir s'il y a un meilleur projet."



Le Guinéen, lié à son club jusqu'en 2024, est évalué à 12 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Auteur d'une belle saison chez le 17e de Ligue 1, avec 14 buts en 32 rencontres de championnat, Mohamed Bayo est suivi par l'OM de Pablo Longoria, mais également par West Ham et l'Eintracht Francfort, selon Foot Mercato. Une rude concurrence, d'un point de vue financier, même si sportivement, l'OM apparaît comme le projet le plus intéressant, notamment grâce à la Ligue des Champions, qu'aucun des deux autres clubs ne jouera la saison prochaine.