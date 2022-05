Mercato : un attaquant bordelais supervisé ?

Alors que Bordeaux jouera en L2 la saison prochaine, l'OM aimerait chiper un joueur aux Girondins.





Selon les informations relayées par Foot Mercato, plusieurs clubs français et étrangers seraient sur la piste du jeune attaquant Sékou Mara. Auteur d'une saison correcte en Ligue 1 (6 buts en 26 rencontres) pour son âge (19 ans), le Français, lié à Bordeaux jusqu'en 2025, n'aurait pas l'intention de partir de son club cet été.



Pourtant, l'Olympique de Marseille aurait envoyé des émissaires pour l'observer lors d'un match de l'Équipe de France des U20 face au Panama, tout comme Lyon, Monaco et Montpellier, ainsi que le Werder Brême et Fribourg. Reste à savoir si Sékou Mara, devant le calibre des clubs qui le pistent, voudra toujours rester dans son club la saison prochaine. Actuellement, sa valeur marchande est de 3 millions d'euros selon le site Transfermarkt.