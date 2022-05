Kamara n'a pas hésité entre les Bleus et le Sénégal

Tout juste transféré à Aston Villa, Boubacar Kamara a été appelé pour la première fois en Équipe de France par Didier Deschamps.





En conférence de presse, l'ancien Marseillais a raconté sa bonne intégration au sein du groupe : "Déjà, j'ai été très bien accueilli. Je suis très content, très fier, pour moi et toute ma famille. On m'a fait visiter le château, on dirait un peu un labyrinthe. Ma sélection, je l'ai apprise la veille, j'ai eu une discussion avec le sélectionneur. J'étais très fier et très content d'apprendre le lendemain que j'allais les rejoindre."



Boubacar Kamara a ensuite démenti avoir pensé à jouer pour le Sénégal en sélection, alors que les rumeurs enflaient sur le sujet : "Non, je n'ai jamais hésité par rapport au Sénégal. On m'a certes vu avec un maillot du Sénégal sur les réseaux sociaux, mais c'était pendant la CAN, je les supportais, car mon père est Sénégalais, et une partie de moi est sénégalaise. J'étais très content qu'ils gagnent (la CAN) d'autant que j'ai joué avec beaucoup de joueurs de l'équipe. J'étais très content pour le titre et pour mon père."



L'ancien milieu défensif de l'OM pourrait connaître sa première sélection ce vendredi, contre le Danemark.