Mercato : un club de L1 rêve de Milik

Si l'entourage d'Arkadiusz Milik laisse entendre que ce dernier est bien à Marseille, et qu'il souhaite jouer la Ligue des Champions l'an prochain avec l'OM, il pourrait en être autrement, d'autant que le buteur plaît à la Juventus, en Serie A. Selon RMC, Arkadiusz Milik séduit également en France, plus particulièrement du côté du FC Nantes.



Qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine, après sa victoire en Coupe de France face à Nice, Nantes aurait l'intention de suppléer Randal Kolo Muani, qui va filer à Francfort, par l'ancien joueur de Naples. Cela dit, il n'est pas certain qu'Arkadiusz Milik soit intéressé par la perspective de s'engager avec le dernier 9e de la Ligue 1, et le club de Waldemar Kita n'a a priori pas les moyens de payer le salaire du joueur (3,5 millions d'euros par an). Marseille ne le prêtera certainement pas, donc Nantes devra également faire un gros chèque à l'OM (au moins 15 millions d'euros). De grosses conditions qui semblent éloigner (définitivement ?) Arkadiusz Milik du FC Nantes.