Guendouzi : "L'équipe a énormément progressé avec Sampaoli"

Mattéo Guendouzi a souligné le rôle tenu par Jorge Sampaoli, à l'OM, cette saison. L'international français pense avoir beaucoup progressé à ses côtés, tout comme l'équipe.





Dans Objectif Match, Mattéo Guendouzi a commenté le travail réalisé par Jorge Sampaoli, cette saison. Le joueur a souligné la progression de l'équipe phocéenne : "C'est quelqu'un qui mise sur le travail. Il veut toujours que l'équipe ait le ballon, qu'on soit en possession. Il veut toujours qu'on attaque, il veut vraiment développer un jeu magnifique et je pense qu'on fait une très belle saison dans l'ensemble. L'équipe a énormément progressé depuis le début de saison. Généralement, il faut deux ou trois ans à un coach pour faire progresser une équipe et les joueurs. Le coach a réussi en l'espace de quelques mois à créer un groupe, une équipe et d'avoir des résultats positifs", a-t-il déclaré.





"J'ai beaucoup de chance d'avoir un très grand coach comme Sampaoli"

Le milieu de terrain a une relation privilégiée avec l'Argentin. Les deux hommes discutent parfois à l'écart du groupe : "On essaie de parler football, toujours autour de l'équipe. On essaie de voir comment on peut avancer et ce que moi je peux mieux faire. C'est quelqu'un qui discute beaucoup avec moi, c'est vrai, j'ai de la chance. Il m'a appris énormément de choses cette saison, et c'est grâce à lui que je fais une bonne saison dans l'ensemble. Je suis très heureux par rapport à ça. Il m'avait dit avant de venir à l'OM qu'il allait me faire franchir des paliers, qu'il allait me faire grandir footballistiquement et humainement, et c'est ce qu'il a réussi à faire. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'ai beaucoup de chance d'avoir un très grand coach comme lui", a-t-il poursuivi.



Depuis son arrivée à Marseille, Jorge Sampaoli a obtenu 36 succès, 16 matchs nuls et 14 défaites, pour une moyenne de points par rencontre de 1,88.