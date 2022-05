Saliba : "Ca a été une année magnifique avec Sampaoli"

William Saliba a confié le bien qu'il pensait de Jorge Sampaoli. Le coach de l'OM l'a fait progresser, cette saison.





Au micro d'Objectif Match, William Saliba a évoqué le travail réalisé par Jorge Sampaoli, sur le banc phocéen. Le défenseur a apprécié sa méthode : "Franchement, j'ai passé une très bonne saison à ses côtés. Il m'a fait progresser. Il m'a fait confiance et m'a mis dans de très bonnes conditions, du début jusqu'à la fin. Ça a été une année magnifique avec lui. Je le trouve très bien en tant que coach, il a de très bonnes idées. Humainement, il nous fait rire, il est très marrant, et ça s'est important aussi", a-t-il indiqué.



William Saliba a été l'un des joueurs les plus utilisés, cette saison. Il a participé à 51 matchs, toutes compétitions confondues.