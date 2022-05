Mercato : Strootman vers la résiliation ?

Les discussions entre Kevin Strootman et l'OM pourraient aboutir sur une résiliation de son contrat.





Selon les renseignements recueillis par Foot Mercato, Kevin Strootman ne devrait pas réintégrer l'effectif de Jorge Sampaoli, cet été. Prêté à Cagliari, cette saison, l'international néerlandais n'a pas convaincu. Il s'est blessé et son entraîneur ne s'est pas appuyé sur lui en fin de saison. Et la relégation du club sarde a conduit à la rupture de son prêt. La tendance serait désormais à la résiliation de son contrat, via le versement d'une indemnité par l'OM.



Recruté pour 25 millions d'euros par Rudi Garcia, en 2018, Kevin Strootman n'a jamais semblé à son meilleur niveau sous la tunique phocéenne. Il n'a joué que 78 matchs, toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 9 passes décisives.