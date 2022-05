Mercato : Veretout pour remplacer Kamara ?

L'OM se serait bien rapproché de l'AS Rome, concernant le transfert de Jordan Veretout. Arsenal s'intéresserait aussi à lui.





D'après Il Romanista, l'OM est récemment revenu à la charge en vue d'obtenir le renfort de Jordan Veretout. Des Discussions se tiendraient avec les dirigeants de la Roma en vue d'un possible transfert. Les relations entre les deux clubs sont jugées excellentes, alors que Pau Lopez et Cengiz Under ont déjà fait le trajet jusqu'à Marseille. Le média précise que le Français est également pisté par Arsenal.



En froid avec ses dirigeants, Jordan Veretout a tout de même participé à 50 matchs, cette saison, dont 35 comme titulaire. Il a inscrit 4 buts et donné 10 passes décisives. Son contrat porte jusqu'en juin 2024.