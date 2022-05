Guendouzi : "Gerson a beaucoup aidé l'équipe"

Mattéo Guendouzi s'est exprimé sur l'adaptation de Gerson, dans l'effectif phocéen. L'international français a souligné son importance pour l'OM.





Dans Objectif Match, Mattéo Guendouzi a commenté l'intégration de Gerson dans le vestiaire de l'OM. L'ancien Gunner a souligné son importance : "Gerson commence à très bien comprendre le français, il discute de plus en plus avec nous. C'est pour ça que la communication se facilite. C'est un très bon mec, on a de la chance de l'avoir parce qu'il arrive à faire une très bonne saison avec de bonnes statistiques. C'est un joueur primordial qui a beaucoup aidé l'équipe cette saison", a-t-il indiqué.



Depuis l'été dernier, Gerson a marqué 11 buts et donné 10 passes décisives en 48 matchs, toutes compétitions confondues.