Ligue des Champions : l'OM dans le chapeau 4 ?

L'UEFA a terminé ses calculs de coefficients pour la saison 2021-2022. Les points obtenus ne devraient pas suffire à l'OM pour être dans le chapeau 3 de la C1.





L'OM reste loin, en ce qui concerne le coefficient UEFA. Sur la saison 2021-2022, le club phocéen a obtenu 16.000 points, soit le 25e total européen. Il figure notamment derrière Lyon (21.000), le PSG (19.000) et Lille (17.000). Sur les cinq dernières années, l'OM est 38e (44.000). La période 2018-2021 a été catastrophique. Et selon toute vraisemblance, il devrait prendre place dans le chapeau 4, lors du tirage de la phase de poules de la Ligue des Champions. Il faudra afficher plus de régularité pour progresser, ces prochaines saisons.





La composition des chapeaux de la prochaine Ligue des Champions

Chapeau 1 : Real Madrid (124.000), Francfort (61.000), Manchester City (134.000), Milan AC (38.000), Bayern Munich (138.000), PSG (112.000), FC Porto (80.000), Ajax Amsterdam (82.500).

Chapeau 2 : Liverpool (134.000), Chelsea (123.000), Barça (114.000), Juventus (107.000), Atlético Madrid (105.000), FC Séville (91.000), RB Leipzig (83.000), Tottenham (83.000).

Chapeau 3 : Borussia Dortmund (78.000), Salzbourg (71.000), Shakhtar (71.000), Inter Milan (67.000), Naples (66.000), Sporting (55.500), Bayer Leverkusen (53.000). Il manque une à deux équipes, selon que le Shakhtar sera présent ou non.

Chapeau 4 : Club Bruges (38.500), Celtic (33.000). Il manque six équipes.

Principales équipes engagées dans les préliminaires : Dinamo Zagreb (49.500), Olympiakos (41.000), Etoile Rouge Belgrade (46.000), Benfica (61.000), Monaco (26.000), Rangers (50.250), Dinamo Kiev (44.000), PSV Eindhoven (33.000).