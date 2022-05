Mercato : des contacts avec Witsel ?

L'OM aurait activé la piste menant à Axel Witsel. Des contacts auraient eu lieu avec son entourage.





Selon les informations recueillies par nos confrères de FootballClubdeMarseille, les dirigeants marseillais s'intéressent à la situation d'Axel Witsel. Ils auraient même déjà pris contact avec ses représentants.



En fin de contrat le 30 juin, Axel Witsel défendait les couleurs du Borussia Dortmund, cette saison. Le milieu défensif a pris part à 41 matchs, toutes compétitions confondues, dont 31 comme titulaire. Il a été le joueur ayant affiché le taux de passes réussies le plus élevé en Bundesliga.



Le natif de Liège est âgé de 33 ans et est passé par les clubs du Standard, de Benfica, du Zénith et de Quanjian. Il compte notamment 120 sélections et 11 buts avec la Belgique.



Comme à son habitude, Pablo Longoria parait ratisser large pour renforcer l'équipe phocéenne. Et l'Espagnol semble miser sur les fins de contrat.