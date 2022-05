Deschamps explique pourquoi il a retenu trois joueurs de l'OM

Didier Deschamps a évoqué son choix de retenir trois joueurs de l'OM pour les matchs de Ligue des Nations.





Face aux médias, Didier Deschamps a commenté sa décision de sélectionner trois éléments de l'effectif de Jorge Sampaoli. Le technicien a refusé de donner son avis sur le système de l'Argentin : "Je ne vais pas me permettre de juger le système et le jeu de Sampaoli. C'est ce que fait chacun de ces joueurs à travers le système qui montre qu'ils sont performants. Ils ont joué beaucoup de matchs, peut-être trop parce qu'ils ont fini sur les rotules. Qu'ils aient certains repères par rapport à ce que je demande ici ça aide, mais c'est plus lié à leurs performances individuelles", a-t-il déclaré en conférence de presse.



Les matchs des Bleus sont programmés contre le Danemark (3 juin), la Croatie (6 juin), l'Autriche (10 juin) et la Croatie (13 juin).