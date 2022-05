Saliba veut vraiment rester à l'OM

William Saliba aurait fait savoir à Arsenal qu'il souhaitait trouver une solution pour rester à l'OM.





Selon les éléments recueillis par Mohamed Toubache-Ter, William Saliba a fait connaitre à Arsenal sa volonté de demeurer à Marseille, la saison prochaine. Le défenseur central ne souhaite pas se retrouver dans la peau d'un remplaçant, alors qu'il goûter aux joutes européennes et été retenu chez les Bleus. "Les deux parties connaissent son intention... A Marseille de faire le nécessaire et c'est plutôt positif à ce jour (zéro doute là-dessus), et à Arsenal de comprendre que son défenseur central n'aspire pas à être la roue de secours définitive", a écrit l'insider sur Twitter.



Il faudra certainement y mettre le prix pour le conserver. Arsenal avait déboursé 30 millions d'euros pour le recruter (pour finalement ne pas le faire jouer...).