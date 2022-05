Mercato : Milik dans le viseur de la Juventus ?

Arek Milik figurerait sur les tablettes de la Juventus de Turin, pour cet été. Le Polonais pourrait remplacer Alvaro Morata.





Selon les renseignements recueillis par Tuttosport, la Juventus de Turin a coché le nom d'Arek Milik pour son recrutement. La formation turinoise verrait en lui le possible remplaçant d'Alvaro Morata, qui était prêté par l'Atlético Madrid. Les dirigeants du club italien paraissent suivre le joueur de l'OM depuis plusieurs saisons et la rumeur revient durant tous les mercatos.



Blessé l'été dernier, Arek Milik a connu une saison plutôt décevante, durant laquelle il a eu du mal à se montrer décisif dans les matchs à fort enjeu. On peut supposer que le fait qu'il n'ait pas pris part à la préparation d'intersaison a influé.