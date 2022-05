Formation : l'arrivée de Marco Otero se précise

Marco Otero pourrait prendre les rênes du centre de formation de l'OM, dans les prochains jours.





Priorité de Pablo Longoria, Marco Otero pourrait être désigné responsable du centre de formation de l'OM, cette semaine, révèle La Provence. Le technicien avait déjà été nommé par Pablo Longoria à la tête de celui de Valence, en 2019. Les discussions seraient en très bonne voie et sa venue constituerait un virage important pour la formation phocéenne. Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini sont partis, et Denis Moutier devrait bientôt les imiter. Les résultats s'étaient en effet révélés très décevants, cette saison, malgré les investissements. La direction pourrait décider de se passer de l'équipe réserve, la saison prochaine, pour se consacrer aux formations U17 et U19. Comme le PSG.



Marco Otero, qui parle huit langues dont le français, figurait notamment dans le staff de Luis Aragones, lors de l'Euro 2008. Il tenait alors le rôle d'agent de liaison et sa compétence était suffisamment reconnue pour qu'il soit intégré aux réunions techniques. L'entraîneur avait d'ailleurs ensuite tenté de l'attirer à Fenerbahçe. La Paterna, le centre de formation de Valence qu'il dirige, est aujourd'hui considéré comme l'un des cinq meilleurs en Europe.