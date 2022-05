Mercato : Nkoulou libre de tout contrat

Relégué en Championship, Watford a annoncé le départ de neuf joueurs, dont Nicolas Nkoulou.





Sur les réseaux sociaux, Watford a annoncé le départ de neuf membres de son effectif. Leur contrat prévoyait en effet une clause de résiliation, en cas de relégation. Or les Hornets ont terminé le championnat à la 19e position et joueront en division inférieure, la saison prochaine. Nicolas Nkoulou, qui était arrivé en octobre 2021 et n'a joué que 3 matchs cette saison, est notamment libre.



Pour rappel, Nicolas Nkoulou a évolué à l'OM entre 2011 et 2016. Il a ensuite rejoint... Lyon, ce qui n'a pas été du goût des supporters phocéens.