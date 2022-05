Le salaire XXL de Kamara à Aston Villa

Boubacar Kamara devrait percevoir plus de 70 millions d'euros de salaire en cinq ans, à Aston Villa.





Selon les renseignements divulgués par Sacha Tavolieri, Boubacar Kamara va toucher le jackpot, à Aston Villa. Son contrat prévoirait des émoluments correspondant à plus de 70 millions d'euros, sur cinq années (y compris la prime à la signature). De quoi expliquer un choix qui suscite de nombreux commentaires, et pas toujours très positifs. Le natif de Marseille ne jouera pas la Ligue des Champions avec l'OM, la saison prochaine, mais disposera d'un compte en banque bien rempli.



Boubacar Kamara a fait un calcul sur lequel on reviendra forcément, ces prochaines saisons.