Haise évoque les possibles départs de Fofana et Clauss

Annoncés sur les tablettes de l'OM, Seko Fofana et Jonathan Clauss ne seront pas bradés. Franck Haise a prévenu leurs courtisans.





Lors d'un entretien donné à L'Équipe, Franck Haise a commenté les situations de Seko Fofana et Jonathan Clauss. Il faudra y mettre le prix pour les recruter : "On sait très bien qu'il y aura des sollicitations. Mais le club ne vendra pas n'importe comment. Et les joueurs nous ont tous dit que ce ne serait pas facile pour eux (de partir) et qu'après y avoir vécu deux, trois ou quatre saisons, ils sont attachés au RC Lens", a-t-il confié au quotidien.



L'OM dispose de moyens supplémentaires avec la participation à la Ligue des Champions et l'accord CVC. Pour autant, cela ne devrait pas permettre à ses dirigeants de faire des folies, ces prochaines semaines.