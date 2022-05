Mercato : Caleta-Car sur les tablettes d'un club de Liga ?

Après Aston Villa, le FC Séville penserait à Duje Caleta-Car pour renforcer sa défense. L'OM devrait accorder un bon de sortie au Croate.





Selon les informations publiées par Romain Canuti, le FC Séville étudie la piste menant à Duje Caleta-Car. Le club espagnol devrait être confronté aux départs de Diego Carlos et Jules Koundé, ces prochaines semaines. Monchi cherche donc deux défenseurs axiaux pour ce mercato. Or l'international croate a réalisé une saison convaincante et son tarif devrait être compris entre 15 et 20 millions d'euros, son contrat ne portant que jusqu'en juin 2023.



Depuis son arrivée, Duje Caleta-Car a disputé 128 matchs sous la tunique de l'OM. Aston Villa aurait aussi pris des renseignements sur lui, avant de se tourner vers... Diego Carlos.