Le père de Gerson suggère Gabigol à Longoria

Marcao, le père et agent de Gerson, s'est exprimé sur le recrutement de l'OM. Il a soufflé le nom de Gabriel Barbosa, aussi connu sous le surnom de Gabigol.





Lors d'un entretien donné à SportMed TV, Marcao a commenté le possible recrutement de Brésiliens par Pablo Longoria, ce mercato : "Longoria aime le football brésilien et il regarde du côté du championnat brésilien. Mais c'est Sampaoli qui aura le dernier mot pour les recrues. Je n'ai pas d'information sur des pistes au Brésil", a-t-il indiqué. Le père et agent de Gerson imaginerait bien l'OM recruter l'attaquant de Flamengo, Gabriel Barbosa : "Gerson s'entendait très bien avec Gabigol, il a des déplacements intéressants. L'entente était parfaite. Mais Gerson est prêt à jouer avec n'importe qui."



Gabriel Barbosa a inscrit 15 buts en 27 apparitions, cette saison, sous la tunique de Flamengo. Son contrat court jusqu'au 31 décembre 2024.