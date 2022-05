C4 : Payet a marqué le plus beau but de la compétition

Ce vendredi, le but de Dimitri Payet face au PAOK a été élu plus beau but de la saison d'Europa Conference League.





L'UEFA a révélé les dix plus beaux buts de la C4, ce vendredi. Et la fabuleuse reprise de Dimitri Payet a remporté le prix de plus beau but de la compétition. "Le panel des observateurs et des observatrices techniques de l'UEFA a désigné la demi-volée dingue de Dimitri Payet à domicile contre le PAOK, en quart de finale, but de la saison. La volée du gauche de Maximilian Wittek pour le Vitesse à la Roma prend la deuxième place, tandis que Luis Sinisterra est troisième pour son contrôle de la poitrine et sa volée enchaînée lors de la victoire 5-2 de Feyenoord face au Partizan, la semaine précédente", précise le communiqué de l'instance.



Dimitri Payet a inscrit de nombreux buts, cette saison. Pour autant, celui marqué face au PAOK restera dans les mémoires.