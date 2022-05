Mercato : Milik va discuter avec Sampaoli

Un point sera fait avec Jorge Sampaoli sur la situation d'Arek Milik, dans les prochaines semaines.





Selon RMC Sport, Pablo Longoria a discuté avec Arek Milik a de nombreuses reprises, ces dernières semaines. L'attaquant polonais souhaiterait rester à l'OM, la saison prochaine. Il aurait un vrai coup de coeur pour Marseille et le Stade Orange Vélodrome. Le joueur serait emballé à l'idée d'y connaître la Ligue des Champions. Pour autant, il aurait aussi l'intention d'analyser les offres qui pourraient lui parvenir. Sa situation sportive s'est en effet révélée délicate, ces derniers mois. Le média précise que Jorge Sampaoli a été déçu par le niveau du Polonais, en particulier lors des rencontres face aux grosses équipes. Un point devrait ainsi être fait avec lui, dans les prochaines semaines.



Prêté par le SSC Napoli durant un an et demi, Arek Milik sera engagé définitivement avec l'OM à compter de juillet. Il totalise pour l'instant 30 buts en 53 apparitions avec la formation phocéenne.