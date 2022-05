Dib retourne à Toulon

Marcel Dib a été nommé directeur sportif du SC Toulon. L'ancien milieu de terrain quitte donc Aubagne, où il était depuis huit ans.





Le Sporting Club de Toulon a officialisé l'arrivée de Marcel Dib comme directeur sportif. Le natif de Marseille retrouve ainsi le club de sa jeunesse : "Je retrouve le club qui m'a formé et lancé dans le monde pro. C'est un honneur, une immense fierté. Quand on passe par le Sporting, on le garde toujours dans le coeur. En réalité, je retourne à mes premières amours." L'ancien joueur quitte donc Aubagne, où il occupait le même poste depuis huit saisons.



Le RC Toulon évolue actuellement en National 2. Pour rappel, Marcel Dib a défendu ses couleurs entre 1981 et 1985, avant de rejoindre Monaco, Bordeaux, puis l'OM (en D2).