Mercato : Cho et Saliba, grandes priorités de l'OM ?

Pablo Longoria et David Friio auraient inscrit les noms de Mohamed-Ali Cho et William Saliba en haut de leur short-list pour le mercato.





La Provence s'intéresse aujourd'hui au mercato de l'OM. Selon ses informations, l'OM fait de Mohamed-Ali Cho et William Saliba ses grandes priorités pour cet été. Jorge Sampaoli jugerait le second indispensable, bien qu'Arsenal souhaite le conserver et que Naples et l'Atlético Madrid soient aussi sur le coup. Quant à Mohamed-Ali Cho, il est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Angers attendrait 15 millions d'euros pour son transfert, et le média assure que le joueur n'en fait pas une question financière. Il serait emballé à l'idée de rejoindre l'OM, bien que le Betis Séville et un autre club espagnol soient également intéressés. Les discussions se poursuivraient avec les Phocéens.



Mohamed-Ali Cho dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2023. La concurrence est donc rude sur son dossier, et certaines sources affirmaient récemment qu'il penchait pour le Betis Séville, en vue de la prochaine saison. Quant à William Saliba, il est engagé jusqu'en 2024 avec les Gunners, qui veulent le conserver. Les signatures des deux priorités annoncées par La Provence seront a priori difficiles à obtenir...