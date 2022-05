Mercato : Dieng sacrifié cet été ?

L'OM pourrait se résoudre à se séparer de Bamba Dieng, lors du mercato. Les offres supérieures à 15 millions d'euros seront étudiées.





Selon les renseignements obtenus par La Provence, le cas Bamba Dieng fait débat, à la Commanderie. L'international sénégalais est apprécié par tous, et en particulier par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Pour autant, l'OM ne compte pas beaucoup de joueurs à grosse valeur marchande. Son transfert pourrait permettre une belle plus-value. Le joueur pourrait partir en cas de proposition supérieure à 15 millions d'euros.



Cette saison, Bamba Dieng a inscrit 8 buts et donné 3 passes décisives en 35 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a marqué quelques buts importants.