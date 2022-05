Longoria : "Saliba ? Il faut respecter Arsenal"

Pablo Longoria a commenté la situation de William Saliba. Le président de l'OM a rappelé l'importance de respecter Arsenal, un "club ami".





Au micro de RMC Sport, Pablo Longoria s'est exprimé sur le cas de William Saliba. Le défenseur se plait à Marseille, mais Arsenal souhaite le récupérer. Le dirigeant phocéen admet que sa situation a été discutée en interne : "On a eu beaucoup de conversations où il était question d'analyser la saison de William Saliba, notamment lors des dernières journées. Il sort d'une saison extraordinaire, avec un nombre de matchs disputés parmi les plus élevés d'Europe. Il a en plus rejoint l'équipe de France, ce qui est incroyable à son âge. On a beaucoup discuté en interne de ce qu'on peut faire, pour savoir quelles sont les possibilités. On respecte son club, on doit remercier Arsenal. C'est un club ami qui nous a beaucoup aidés lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations. Il faut se parler, voir s'il y a la possibilité de trouver un accord entre les clubs, il y a la volonté du joueur, la volonté du club... Mais il faut surtout respecter Arsenal."



L'Espagnol a relativisé l'importance des chiffres, lors des mercatos. Certaines indemnités sont échelonnées sur plusieurs années : "Je ne parle pas de chiffres ni de prix. Il existe différentes stratégies, différentes façons de conclure des opérations. Il faut surtout tomber d'accord s'il y a des possibilités de pouvoir avancer. En France, je me rends compte qu'on parle beaucoup des prix de transfert. Les opérations sont beaucoup plus compliquées que de parler seulement d'un prix fixe de transfert. Parce que ce n'est pas la même chose que de payer 60 millions d'euros en cash ou 60 millions d'euros en six ou sept ans." Il devrait a priori être difficile de le conserver : "Tout le monde connaît la valeur du joueur. Nous n'allons pas la découvrir, mais dans le football il y a beaucoup de conversations. Il faut respecter tout le monde. Parce que, finalement, quand Arsenal a pris William Saliba à Saint-Étienne, ils ont fait un gros effort économique pour un jeune joueur. Dans le football, tout est une question de respect et d'équilibre entre tout le monde."



William Saliba a disputé 51 rencontres sous le maillot de l'OM, cette saison. Il a paru franchir un palier, ces derniers mois.