Mercato : ça se complique pour Mohamed-Ali Cho

Mohamed-Ali Cho pourrait poursuivre sa carrière au Betis Séville. Ses dirigeants seraient en discussion avancée avec le club andalou.





Selon les informations recueillies par Goal, Mohamed-Ali Cho est en passe de dire oui au Betis Séville, avec tous les risques que cela suppose. Les dirigeants de la formation andalouse auraient rencontré ses représentants à trois reprises, cette semaine, et un accord serait proche. L'attaquant angevin pourrait donc privilégier l'offre transmise par les Espagnols plutôt que celle de l'OM. Le club marseillais pouvait s'entendre avec Angers, mais les exigences paraissaient poser problème, ces derniers jours. Pablo Longoria devra vraisemblablement miser sur un autre élément pour renforcer le secteur offensif.



Mohamed-Ali Cho a marqué 4 buts et donné 1 passe décisive en 32 apparitions en Ligue 1, cette saison. Le Betis Séville a fini à la 5e place, cette saison, et disputera la Ligue Europa, la saison prochaine.