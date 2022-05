Les précisions de Longoria sur le mercato

Pablo Longoria s'est exprimé sur le mercato à venir. L'OM va tenir compte de la participation à la Ligue des Champions, avec toute la fatigue que cela peut impliquer.





Lors d'un entretien accordé à RMC, Pablo Longoria a donné des précisions sur le mercato qui va démarrer en juin. Les Olympiens entendent renforcer le groupe pour faire face à l'exigence liée à la participation à la C1 : "C'est évident, surtout que pour nous, c'est très important d'avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C'est l'un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en Ligue des champions à avoir de la régularité et à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions... Le niveau d'exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique, mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d'avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d'exigence que l'on a nous aussi en interne", a déclaré le président de l'OM.



Le mercato estival ouvrira ses portes le 10 juin 2022 et durera jusqu'au 1er septembre.