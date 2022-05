Mercato : les Villans pensent aussi à Caleta-Car

Steven Gerrard n'avait a priori pas fait le déplacement à Marseille pour le seul Boubacar Kamara. Aston Villa lorgnerait Duje Caleta-Car.





Selon les éléments recueillis par le Daily Express, Aston Villa suit de près la situation de Duje Caleta-Car. En quête d'un défenseur central solide, le club anglais aurait coché son nom à côté de ceux de Diego Carlos (Séville), Maxence Lacroix (Wolfsbourg), Joe Gomez (Liverpool) et James Tarkowski (Burnley).



Annoncé partant l'été dernier, Duje Caleta-Car a finalement fait toute la saison avec l'OM. Et il n'a pas mis longtemps à chiper la place de titulaire à Leonardo Balerdi et Alvaro Gonzalez. Le natif de Sibenik a pris part à 37 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Son intégration dans le groupe parait s'être améliorée, ces derniers mois.



Déjà confronté au départ de William Saliba, il n'est pas dit que Jorge Sampaoli valide celui du Croate.