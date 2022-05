Rothen : "Kamara aura du mal à passer un cap à Aston Villa"

Jérôme Rothen a donné son avis sur le choix de Boubacar Kamara de rejoindre Aston Villa. Le consultant ne comprend pas.





Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen a réagi à la signature de Boubacar Kamara à Aston Villa. Une décision qui a de quoi surprendre : "Je ne comprends pas. La Premier League est le meilleur championnat d'Europe, mais il a cinq ou six têtes d'affiche. Aston Villa fait partie des équipes de seconde zone", a confié l'ancien joueur du PSG dans l'émission Rothen s'enflamme. Le consultant ne constate pas une progression : "Est-ce qu'Aston Villa a des joueurs stars ? Non. Donc ils ne vont pas jouer les premiers rôles en Premier League. Je serais surpris qu'ils finissent dans les dix meilleures équipes, donc ils ont très peu de chance de jouer n'importe quelle Coupe d'Europe."



Jérôme Rothen considère que Boubacar Kamara aurait pu prolonger : "Je veux bien qu'il y ait eu des antécédents dans les prolongations de contrat avec le président Eyraud qui a fait n'importe quoi et qu'il en tienne rigueur à son club. Mais à la pointe du sportif, ça a changé ! Pablo Longoria connait le football, Jorge Sampaoli le rêve et dit de lui que c'est la pièce essentielle de son dispositif. Je ne comprends pas qu'il puisse quitter son club formateur, qualifié en Ligue des champions, qui est deuxième, qui construit un gros projet, qui veut s'améliorer la semaine prochaine." Et de conclure : "Un joueur international va s'enfermer chez un 14e du championnat anglais ? Kamara va jouer avec Bertrand Traoré et Morgan Sanson ? Sportivement, il va avoir du mal à passer un cap à Aston Villa."



Le natif de Marseille a semble-t-il cédé à d'autres arguments que ceux sportifs. Et il est désormais engagé pour cinq ans, alors qu'il n'avait accepté que trois ans avec l'OM.