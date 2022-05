Mercato : Mandanda à Nice, c'est sérieux ?

Nice aurait accéléré les discussions concernant le recrutement de Steve Mandanda. Sa venue pourrait être bientôt officialisée.





Selon TdF, Steve Mandanda a décidé de quitter l'OM au début de l'année. Et le gardien de but pourrait vraiment rejoindre les rangs du club rival de l'OGCN. Sa venue serait réclamée par Christophe Galtier, qui souhaite augmenter la concurrence pour le poste de numéro un. Les discussions seraient avancées et l'arrivée d'El Fenomeno pourrait être bientôt officialisée.



Est-ce de l'intox ? Il est difficile d'imaginer que le natif de Kinshasa puisse quitter son club de toujours pour une formation rivale. Pour rappel, El Fenomeno totalise 612 apparitions sous la tunique de l'OM et est conseiller par Stéphane Courbis.