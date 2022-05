LdC : l'OM va verser 5 ME à Flamengo pour Gerson

Le transfert de Gerson incluait une possible prime liée à la qualification de l'OM pour la Ligue des Champions. Le club phocéen va devoir verser 5 millions d'euros à Flamengo, selon la presse auriverde.





D'après les éléments obtenus par Esporte News Mundo, le deal entre Flamengo et l'OM prévoyait un bonus de 5 millions d'euros, pour le cas où l'équipe phocéenne terminerait deuxième. Le média rappelle que les deux clubs se sont par ailleurs entendus sur une base de 20,5 millions d'euros, assortie d'un pourcentage de 20 à 25 % sur une possible future vente.



Gerson est monté en puissance, cette saison. L'international brésilien a totalisé 11 buts et 10 passes décisives en 48 matchs, toutes compétitions confondues.