Mercato : Saiss ciblé par le... Barça ?

Annoncé sur les tablettes de l'OM, Romain Saiss figurerait dans le viseur du FC Barcelone. Son arrivée parait dès lors compromise.





D'après les informations divulguées par le Mundo Deportivo, le Barça est entré dans la danse, concernant Romain Saiss. Malgré ses dettes estimées à plus d'un milliard, le club catalan dispose de plus de moyens que l'OM pour son mercato. Il devrait dès lors être difficile de valider le recrutement de l'international marocain, dont le contrat avec Wolverhampton est sur le point de prendre fin.



Le Betis Séville et Besiktas penseraient également à lui pour renforcer leur entrejeu. Âgé de 32 ans, le natif de Bourg-de-Péage évolue chez les Wolves depuis 2016 et a pris part à 32 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison.