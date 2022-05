Mercato : Lens annonce la couleur pour Clauss et Fofana

Le RC Lens est surpris par les rumeurs mercato qui concernent les avenirs de Jonathan Clauss et Seko Fofana. Leur départ est loin d'être acquis.





Dans l'émission Lens Foot, Arnaud Pouille, Directeur général du RC Lens, s'est exprimé sur la situation de Jonathan Clauss et Seko Fofana : "Personne n'est venu me voir pour demander un bon de sortie. Surtout, on n'est pas dans l'obligation de vendre. La trésorerie est présente au sein du club et on va avoir une dotation avec l'arrivée de CVC", a-t-il indiqué. Florent Ghisolfi, coordinateur sportif, a surenchéri : "On ne sait pas ce qui va se passer. La seule certitude, c'est que les trois joueurs cités sont sous contrat. C'est la dernière année de contrat pour Jonathan, Cheick et Seko c'est 2024. Tout peut arriver et si c'est joueurs ne sont pas sollicités ce serait surprenant. Notre manière de fonctionner est simple, aucun joueur n'a de bon de sortie. À l'inverse, personne n'est enfermé. À un moment donné, il peut y avoir des logiques à respecter pour le joueur et le club. S'il y a un projet intéressant pour le joueur et que le club s'y retrouve, on discute. Il faut toujours que ça se passe dans l'échange et la transparence. Aujourd'hui, on compte sur tout le monde."



L'OM a été associé aux deux joueurs, ces derniers jours, mais il est loin d'être le seul. Il faudra a priori y mettre les moyens pour les recruter.