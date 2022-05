Mercato : le FC Séville ne peut pas garder Martial

Prêté au FC Séville en deuxième partie de saison, Anthony Martial va retourner en Angleterre, cet été. Le club andalou ne dispose pas des moyens pour le conserver.





José Castro, président du FC Séville, a révélé qu'Anthony Martial ne resterait pas à Séville, la saison prochaine. Son transfert et/ou son salaire sont trop élevés pour les finances sévillanes : "Ça ne peut pas être autrement, on a fait un effort important, un joueur qui a montré sa valeur, mais qui n'a pas su s'adapter, il a eu plusieurs blessures. C'était un pur prêt et il reviendra à United. Il n'a pas joué comme nous le voulions, je ne veux pas dire que je n'ai pas essayé, mais les choses n'ont pas marché", a déclaré le dirigeant sur Canal Sur Radio.



Anthony Martial n'a pas marqué le moindre but en 9 apparitions en Liga, cette deuxième partie d'exercice. Ceci explique peut-être pourquoi les Andalous ne font pas l'effort. L'OM paraissait aussi avoir coché son nom, lors du dernier mercato hivernal.