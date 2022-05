Mercato : l'OM en contact avec un jeune Rémois

Selon les informations de Footmercato, Pablo Longoria aurait pris contact avec Alexis Flips (22 ans) et son entourage.





La qualification directe en Ligue des Champions va rendre le mercato de Pablo Longoria un peu plus simple à gérer. Déjà que l'Espagnol est capable de faire des miracles avec peu de moyens, que va-t-il nous réserver pour cet été ?



Selon les informations recueillies par Footmercato, il aurait pris contact avec Alexis Flips (22 ans) et son entourage, auteur de 2 buts et 4 passes décisives cette saison avec le Stade de Reims. L'ailier, capable de jouer à droite comme à gauche, mais aussi piston, pourrait quitter la Champagne à deux ans de la fin de son contrat. Montpellier est également sur les rangs.